Gemeindeleben

„ Augenblicke - Hommage an Heinrich-Böll “

Welt-Uraufführung und Ausstellung mit Portraits von Oliver Jordan

31.05.2017, Köln-Buchforst (epk). Im Rahmen des Festjahres zu Ehren von Heinrich Bölls 100. Geburtstag ist die Ausstellung „Augenblicke - Hommage an Heinrich-Böll“ mit Portraits des Malers Oliver Jordan, von Mittwoch, 31. Mai, bis Dienstag, 13. Juni, dienstags bis samstags, immer von 17 Uhr bis 20.30 Uhr, zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 3. Juni, 16 Uhr bis 19.30 Uhr in der

denkmalgeschützten Kulturkirche Ost, Kopernikusstraße 34. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht ein vom Künstler

im Sommer 2015 in seinem Atelier in der Bretagne

gemalte Porträt (232 x 280 cm) von Heinrich Böll.

Daneben sind weitere Porträts von Jordan vom Literaturnobelpreisträger und Kölner Ehrenbürger zu sehen. Oliver Jordan, der einen Ruf als einer der herausragenden Porträtisten unserer Zeit hat, beschäftigt sich seit den 1970iger Jahren immer wieder mit Heinrich Böll. Bis heute sind an die 30 Bilder zu diesem Thema entstanden.

Zur Vernissage spricht Frau Dr. Susanne Laugwitz-Aulbach, Kulturdezernentin der Stadt Köln und

Frau Dr. Gundula Caspary, Direktorin des Stadtmuseums Siegburg. Im Anschluss, ab 20 Uhr, gibt der Singer & Songwriter Eric Andersen, der Texte von Heinrich Böll in englische Songs transformierte und komponierte, ein Konzert.

Hierbei handelt es sich um eine Welt-Uraufführung. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Die Karten für das Konzert kosten 15 Euro und sind über Köln-Ticket oder an der Abendkasse erhältlich.





Kontakt:

GAG Immobilien AG

Telefon 0221/ 2011 242

E-Mail: dirk.kaestel@gag-koeln.de

www.gag-koeln.de