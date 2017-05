Gemeindeleben

Gottesdienst im Königsforst

Kirchengemeinde Köln Rath-Ostheim lädt zur Feier im Freien ein

25.05.2017, Köln (epk). An Christi Himmelfahrt, 25. Mai, 11 Uhr, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Köln Rath-Ostheim herzlich zum Gottesdienst im Grünen an der Schiefen-Hauweg-Hütte im Königsforst, (am Hauptweg in Köln Rath-Heumar),ein. Es wird eine Taufe gefeiert und die Band „Blos mer jet“ sorgt für die Musik. Der Titel des Gottesdienstes "Pfannkuchen und der liebe Gott“ bezieht sich auf das anschließende Picknick mit Kaffee, Kaltgetränken, Pfannkuchen und mitgebrachtem Proviant.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Rath-Ostheim

Telefon 0221/986 24 07

www.kirchengemeinde-rath-ostheim.de