Gemeindeleben

"500 Jahre Reformation in Köln und der Region"

Wanderausstellung zieht weiter nach Worringen

02.06.2017, Köln-Worringen (epk). Die Geschichte der Evangelischen in der katholisch geprägten Region war sehr wechselhaft. Es war ein weiter Weg bis zur freien evangelischen Verkündigung. Die Ausstellung "500 Jahre Reformation in Köln und der Region" skizziert die 500-jährige Entwicklung und nennt auch die Fragen und Aufgaben, die sich in Zukunft für die Kirche stellen. 14 mannshohe und informative Tafeln sind von Freitag, 2. Juni bis Donnerstag, 8. Juni, jeweils von 10 bis 20 Uhr, in der Evangelischen Friedenskirche, Hackenbroicher Straße 59, zu sehen.









Kontakt:

Pfarrer Volker Hofmann-Hanke

Telefon 0221/78 60 34

Internet www.friedenskirche-worringen.de