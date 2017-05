Gemeindeleben

"Die Tragik des modernen Menschen"

Philosophische Gesprächsabende in der Immanuel-Kirche

19.05.2017, Köln-Stammheim (epk). Mit der "Tragik des modernen Menschen" am Beispiel von Johann Wolfgang von Goethes Tragödie "Faust", befassen sich zwei philosophische Gesprächsabende mit Dr. Ellen Dinter in der Evangelischen Immanuel-Kirche, Bonhoefferstr. 10, am Freitag, 19. Mai und Freitag, 23. Juni, jeweils 19.30 Uhr. Eingeladen sind alle neugierigen und aufgeschlossenen Menschen, die Lust am Nachdenken und Diskutieren haben. Der Eintritt ist frei.





Kontakt:

Evangelische Brückenschlag-Gemeinde Köln-Flittard/Stammheim

Telefon 0221/66 20 95



http://www.brueckenschlag-gemeinde.de