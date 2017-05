Gemeindeleben

Gottesdienstreihe "Menschen der Reformation"

Im Mittelpunkt: Argula von Grumbach

04.06.2017, Bergheim-Zieverich (epk). Argula von Grumbach steht am Sonnatg, 4. Juni, 10 Uhr, im Mittelpunkt eines Gottesdienstes in der Evangelischen Christuskirche, Aachener Straße 1. Von Grumbach wurde 1492 in Bayern geboren und war eine gebildete Frau. Sie las die Schriften Martin Luthers und schrieb Briefe an ihn. Ihr Eintreten für die Reformation brachte ihr viel Leid ein. Die Evangelische Kirchengemeinde Bergheim-Zieverich-Elsdorf feiert den Gottesdienst im Rahmen ihrer Gottesdienstreihe "Menschen der Reformation".



