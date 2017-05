Gemeindeleben

"Die andere Reformation"

Musikalisch gestalteter Abendgottesdienst in Porz

03.06.2017, Köln-Porz (epk). Der Singkreis an der Johanneskirche übernimmt die musikalische Gestaltung eines Abendgottesdienstes am Samstag, 3. Juni, 18 Uhr, in der Evangelischen Johanneskirche, Berliner Straße 5. Unter dem Titel "Die andere Reformation" spüren die Sängerinnen und Sänger dem reformatorischen Erbe auf musikalische Weise nach und bringen Psalmlieder aus dem Evangelischen Gesangbuch zu Gehör.



