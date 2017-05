Gemeindeleben

"Lutherchor" zum Mitsingen in Lindlar

Evangelische Gemeinde sucht erfahrene Sänger und -sängerinnen

30.05.2017, Lindlar (epk). Singbegeisterte mit Chorerfahrung sucht die Evangelische Kirchengemeinde Lindlar für das Theaterprojekt "Ich fürchte nichts... Luther 2017". Das Theaterstück, in dem der "Lutherchor" auftritt, wird am Sonntag, 8. Oktober, 17 Uhr, aufgeführt. Die Chorstücke sind in der Regel vierstimmig und als Hilfe gibt es Aufnahmen von allen Liedern für alle Stimmen separat. Insgesamt finden sieben Proben statt, von Dienstag, 5. September, 20 Uhr, bis zur Generalprobe am Samstag, 7. Oktober. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 10. Juli.







Kontakt:

Kantorin Sigrid Locker

Telefon 02266/15 31

E-Mail: kirchenmusik@ev-kirche-lindlar.de

Internet www.ev-kirche-lindlar.de