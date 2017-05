Gemeindeleben

Wanderausstellung in der Evangelischen Kirchengemeinde Wesseling

"500 Jahre Reformation in Köln und Region"

02.06.2017, Wesseling (epk). Zur Eröffnung der mobilen Ausstellung "500 Jahre Reformation in Köln und Region" lädt die Evangelische Kirchengemeinde Wesseling am Freitag, 2. Juni, 17.30 Uhr ein. Auf dem Programm stehen Gedanken, Amüsantes und Wissenswertes von und über Martin Luther sowie Musik und Speisen aus seiner Zeit. Die Ausstellung beschreibt ein halbes Jahrtausend protestantischen Lebens und spannt den Bogen von der gnadenlosen Verfolgung evangelischer Christen im 16. Jahrhundert bis zum Reformationsgottesdienst 2014, an dem erstmals ein Kölner Erzbischof teilnahm. Zu sehen ist sie in den Räumen der Kreuzkirche, Kronenweg 67, bis zum Donnerstag, 8. Juni, täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Wesseling

Telefon 02236/495 80

http://www.krapoda.de