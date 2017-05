Gemeindeleben

Kabarett: "500 Jahre falscher Glaube"

Konrad Beikircher in der Kulturkirche Nippes

23.05.2017, Köln-Nippes (epk). "Am 31. Oktober 1517, was ein Samstag war, hat Martin Luther in Wittenberg seine Thesen angeschlagen, vermutlich ohne zu ahnen, was er da lostritt." So beschreibt Konrad Beikircher den Inhalt seines Kabarettprogrammes "500 Jahre falscher Glaube", mit dem er am Dienstag, 23. Mai, 20 Uhr, in der Kulturkirche Nippes, Siebachstraße 85, auftritt. Unter anderem erzählt Beikircher, wie es gewesen wäre, wenn Luther seine Thesen im Rheinland angeschlagen hätte und vom rheinischen Protestanten, den er für nicht lutherkompatibel hält.Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei den Nippeser Buchhandlungen für 20 Euro plus Vorverkaufsgebühr.







Kontakt:

Pfarrer Thomas Diederichs

Telefon 0221/97310325

E-Mail: info@kulturkirche-koeln.de

www.lutherkirche-nippes.de