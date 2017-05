Gemeindeleben

"Iss mit!"Gemeinsam essen macht Familien stark - nach Jesper Juul

Tipps für einen konstruktiven Umgang mit familiären Konflikten

30.05.2017, Köln (epk). Gemeinsames Essen ist mehr als ein Ritual. Sorgfältig und miteinander zubereitete Mahlzeiten vermitteln ein Gefühl von Nähe, Liebe und Geborgenheit und können oft auch ein Ort sein, an dem familiäre Konflikte positiv ausgetragen werden. In einem Seminar der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln (FBS), Kartäuserwall 24 b, Blauer Raum, lernen Eltern wie sie in Zeiten von "Fast Food" und Nachmittagsunterricht an Schulen, das gemeinsame Essen für den konstruktiven Umgang mit familiären Konflikten, nutzen können. Das Seminar geht von 19.30 bis 21.45 Uhr und die Teilnahme kostet 7 Euro.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/ 4744550

fbs@kirche-koeln.de

www.fbs-koeln.org