Gemeindeleben

Gospelchor "Great Joy" zu Gast in Marienburg

Evangelisches Militärpfarramt Köln lädt zum Gottesdienst ein

28.05.2017, Köln-Rodenkirchen (epk). Der aus Funk und Fernsehen bekannte Gospelchor "Great Joy" tritt am Sonntag, 28. Mai, 14.30 Uhr, in einem Gottesdienst in der All Saints Church, Ecke Bonner Straße/Lindenallee, auf. Das Evangelische Militärpfarramt Köln unter der Leitung von Militärpfarrer Claus-Jörg Richter lädt zu dieser Feier herzlich ein. Im Anschluss daran sind alle Gäste und Besucher zu einem Imbiss im Rahmen eines kleinen Sommerfestes der Militärseelsorge und des Chores herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.





Kontakt:

Evangelische Militärpfarramt Köln I

Telefon 0221/9371-5112

ClausJoergRichter@bundeswehr.org