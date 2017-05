Gemeindeleben

„Kabarettistische Lesung mit Wolfgang Behmenburg

Der Klüngelbeutel-Autor in der Buchhandlung Roemke

18.05.2017, Köln-Mitte (epk). Am Donnerstag, 18. Mai, 19 Uhr, bietet der Autor Wolfram Behmenburg eine kabarettistische Lesung über das aktuelle KLÜNGELBEUEL-Programm in der Buchhandlung Roemke, Apostelnstraße 7. „Djihad in Wittenberg“ gibt es jetzt auch im Kleinformat als aktuelles KLÜNGELBEUTEL-Buch. Der Abend beinhaltet Musik und bietet im Mittelteil die Gelegenheit für Austausch mit dem Publikum zu interreligiösen, kirchlichen und gesellschaftlichen Fragen.

Eine weitere Lesung findet am Montag, 15. Mai, 17.00 Uhr, im DOM-Forum direkt gegenüber dem Dom statt. Der Eintritt kostet 4 Euro an der Abendkasse.





