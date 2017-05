Gemeindeleben

Ökumenische Andacht mit Menschen und Tieren

Wanderung zum Gipfelkreuz auf der Glessener Höhe

25.05.2017, Bedburg (epk). Am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 25. Mai, 14 Uhr gibt es wieder den ökumenischen Gang zum Gipfelkreuz auf der Glessener Höhe. Los geht es am Glessener Sportplatz, An der Kriegskaule 2. Am Gipfelkreuz angekommen lädt die Evangelische Kirchengemeinde Bedburg-Niederaußem-Glessen zu einer Andacht unter freiem Himmel ein. Das Besondere in diesem Jahr: Es gibt die Einladung zum Beispiel den eigenen Hund mitzubringen, zur Andacht "mit Menschen und Tieren".



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bedburg-Niederaußem-Glessen

Telefon 02272/40 90 27 und 0221/820 90 0

www.kirche-bedburg.de