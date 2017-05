Gemeindeleben

Waldgottesdienst mit Taufen an Christi Himmelfahrt

Posaunenchor „Heilix-Blechle“ mit dabei

25.05.2017, Köln-Dellbrück (epk). Die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Dellbrück-Holweide lädt zu einem Waldgottesdienst mit Taufen an Christi Himmelfahrt, 25. Mai, 11 Uhr in den Thielenbrucher Wald (Endhaltestelle KVB) ein. Die musikalische Gestaltung übernimmt, nach alter Tradition, der Posaunenchor "Heilix Blechle". Anschließend gibt es ein Picknick zu dem alle Teilnehmenden etwas Leckeres mirbringen sollen. Für Getränke ist gesorgt. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Pauluskirche, Thurner Straße 105, und das Picknick im Gemeindehaus statt.







Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide

Telefon 0221/68 24 65



http://dellbrueck-holweide.kirche-koeln.de