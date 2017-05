Gemeindeleben

Motorrad-Gospel-Gottesdienst in Volberg

Auch Nicht-Biker sind herzlich eingeladen

28.05.2017, Rösrath (epk). Alle die ein Motorrad, Roller, Quad oder Trike fahren, sind herzlich eingeladen am Sonntag, 28. Mai, 11 Uhr in der Evangelische Kirche Volberg, Volberg 1 einen MoGoGo (Motorrad-Gospel-Gottesdienst) zu feiern. Im Anschluss starten alle Bikerinnen und Biker zu einer Roundtour durchs Bergische Land. Zum Ausklang findet am Nachmittag ein Grillen auf dem Kindergartengelände statt. Auch Nicht-Biker sind willkommen zum Gottesdienst und anschließendem beisammensein. Kostenbeitrag für Essen und Getränke: 7 Euro.















Kontakt:

Pfarrer Thomas Rusch

Telefon 02205/89 79 07

Internet www.evkirche-roesrath.de