Gemeindeleben

Gebetswoche für die Einheit der Christen

Gebete und ökumenischer Gottesdienst in Bensberg

29.05.2017, Bensberg (epk). "Versöhnung - die Liebe Christi drängt uns" ist der Titel der diesjährigen Gebetswoche für die Einheit der Christen. Veranstaltungen hierzu finden wahlweise im Januar oder in der Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten statt. Vom 29. Mai bis 4. Juni jeweils 19.30 Uhr laden die Evangelische Kirchengemeinde Bensberg und die katholische Nachbargemeinde jweils für 20 Minuten zum gemeinsamen Gebet in die Kirche St. Johann Baptist, Kirchplatz 20a, ein. Den Abschluss der Woche bildet der ökumenische Gottesdienst am Pfingstmontag, 5. Mai, 10.45 Uhr in der Evangelischen Kirche Refrath-Kippekausen, Am Rittersteg 1, mit vorangehendem Frühstück ab 9.30 Uhr.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bensberg

Telefon 02204/5 22 84

http://www.kirche-bensberg.de