Gemeindeleben

"Auszeit - Singen am Vormittag"

Auch unerfahrene Sänger und Sängerinnen sind willkommen

24.05.2017, Köln-Südstadt (epk). Wer Freude am gemeinsamen Singen hat, aber nicht regelmäßig in einem Chor proben möchte ist bei einem musikalischen Vormittag in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln (FBS), Kartäuserwall 24b, gut aufgehoben. Eingeübt werden ein- und mehrstimmige Pop-, Jazz-, klassik und Schlagerstücke. Auch unerfahrene Sänger und Sängerinnen ohne Notenkenntnisse sind willkommen. Kinder können mitgebracht werden.Die Teilnahmegebühr beträgt 11 Euro.





Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221 / 47 44 55-0

Internet http://www.fbs-koeln.org