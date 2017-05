Gemeindeleben

Lieben Sie Brahms?

Erfahrene Mitsänger und -sängerinnen gesucht

23.05.2017, Köln-Holweide (epk). Am Wochenende 17. bis 19. November führt die Kantorei Coro con Spirito zusammen mit Solisten und einem Orchester das deutsche Requiem von Johannes Brahms in der Trinitatiskirche und in der Christuskirche auf. Um den für dieses Werk nötigen romantischen Chorklang zu erzielen, lädt die zur Zeit 52 Mitglieder zählende Kantorei erprobte Mitsänger und -sängerinnen ein, sie bei diesem Projekt zu unterstützen. Geprobt wird immer dienstags von 20 bis 22 Uhr im Gemeindehaus der Versöhnungskirche, Buschfeldstraße 30. Die Proben beginnen am Dienstag, 23. Mai.









Kontakt:

Mechthild Brand

Telefon 0221/620 21 90

E-Mail: mechthild.brand@koeln.de

http://dellbrueck-holweide.kirche-koeln.de