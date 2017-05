Gemeindeleben

Bilderzyklus zum Reformationsjubiläum 2017

Künstler Jürgen Raap in der Kartäuserkirche

28.05.2017, Köln (epk). Beim Gottesdienst am Sonntag, 28. Mai, 18 Uhr, in der Kartäuserkirche, Kartäusergasse 7, ist der Kölner Schriftsteller und Künstler Jürgen Raap mit seinem Werk "Der erste Tanz" anwesend. Seine Arbeiten stehen in der künstlerischen Tradition des Surrealismus. Sein aktueller Bilderzyklus entstand zum Reformationsjubiläum 2017, als Reflexion der politischen, geistigen und gesellschaftlichen Umbruchsituation im 16. Jahrhundert. In der Reihe "Kunst-Dialog-Kirche" gibt es im Anschluss an den Gottesdienst bei Wein, Wasser und Brezeln ins Gespräch zu kommen.







