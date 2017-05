Gemeindeleben

"HEIMAT VARIATIONEN" - Ausstellung

Fünf Künstler stellen in Kirche, Turm und Hof der Lutherkirche aus

18.05.2017, Köln-Südstadt (epk). "HEIMAT VARIATIONEN" ist der Titel der Ausstellung im Lutherturm, Martin-Luther-Platz 4, zu der die Evangelische Gemeinde Köln einlädt. in Zeiten von Flucht und Terror haben fünf Künstlerinnen und Künstler sich auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Begriff Heimat - jenseits von "Heidis Bank vor der Tür" auseinandergesetzt. Mit dieser Ausstellung mit Arbeiten von Yishay Garbasz, Rosemarie Stuffer, Iris Hoppe, Dietmar Teßmann und Gilbert Flöck wird zugleich Hermann Vogel als langjährigen Kurator und Verfechter der Kunst in Turm und Kirche verabschiedet. Die Ausstellung im Turm ist von Freitag, 19. Mai bis Freitag, 19. Juni zu sehen. Die Vernissage findet am Vorabend, Donnerstag, 18. Mai, 19 Uhr statt. Von Donnerstag, 1. Juni bis Freitag, 9. Juni ist ein Teil der Arbeiten auch in der Kirche und im Hof ausgestellt.



Kontakt:

Lutherkirche (Südstadt)

Martin-Luther-Platz 4

50677 Köln

Sonja Grupe

0221-3762990