Gemeindeleben

Architektur-Sonntag: Nachkriegsmoderne im Kunibertsviertel

Architekturführung mit Dr. Ute Fendel

21.05.2017, Köln/Stadtteile (epk). Ein Rundgang der AntoniterCityTours führt am Sonntag, 21. Mai , 13 Uhr zum Gebiet hinter dem Kölner Hauptbahnhof. Zur Zeit entsteht dort ein Gebäudekomplex namens Coeur Cologne, der ein Stadtfenster und einen Himmelsgarten erhalten soll. Die Neue Direktion im ehemaligen Verwaltungssitz der Deutschen Bahn wurde im vergangenen Jahr fertiggestellt. Das monolithische Bürogebäude an St. Kunibert setzt mit seinen gerundeten Ecken einen weiteren Akzent am Rheinufer. Neben diesen voluminösen Verwaltungsbauten finden sich auch hervorragende Beispiele für individuell gestaltete Privatbauten. Dr. Ute Fendel führt auch zum preisgekrönten Bau der Hochschule für Musik und Tanz. Treffpunkt: Vor Eingang Hotel Wyndham, Breslauer Platz. Die Kostenbetragen 9 Euro und 7 Euro ermäßigt.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Info-Telefon: 0221 / 92 58 46 14

kontakt@antonitercitytours.de

http://www.antonitercitytours.de