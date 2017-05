Gemeindeleben

Die ökumenische Vision von Papst Franziskus

500 Jahre Reformation und die Ökumene

15.05.2017, Köln (epk). Begegnungen mit Oberhäuptern verschiedener orthodoxen Kirchen, der fast schon legendäre Besuch in der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde in Rom und der Besuch beim Lutherischen Weltbund in Lund am 31. Oktober 2016 haben gezeigt, dass Papst Franziskus intensiv den ökumenischen Dialog sucht. Welche Zielvorstellungen leiten ihn und was charakterisiert seine Vorangehensweise? Ein katholischer Bibelwissenschaftler und ein lutherischer Pfarrer aus Rom fragen nach Anstößen und Konsequenzen am Montag, 15. Mai, 19.30 Uhr im DomForum, Domkloster 3. Veranstaltet wird der Abend vom Katholischen Bildungswerk Köln, der AntoniterCityKirche, dem DomForum und der Melanchthon-Akademie. Eintritt: 3 Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Anstöße für Rom und Wittenberg - DozentIn: Thomas Söding, Jens Martin Kruse

Lindenthaler Dienste e.V.



Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b





Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 03-0

www.melanchthon-akademie.de