Gemeindeleben

"Zwischen Selbstfürsorge und einer Kultur der sorgenden Gemeinschaft"

Fachtagung im Jubilate Forum Lindlar

13.05.2017, Lindlar (epk). Eine hochkarätig besetzte Fachtag mit dem Titel "Neue Horizonte – zwischen Selbstfürsorge und einer Kultur der sorgenden Gemeinschaft" findet am Samstag, 13. Mai, von 9.30 Uhr bis 16.45 Uhr im Jubilate Forum Lindlar, Auf dem Korb 21, statt. Der Schwerpunkt der Vorträge liegt bei den Perspektiven des Lebens und Wohnens von Menschen in der 3. Lebensphase. "Selbstliebe und Resilienz bis ins hohe Alter" heißt dazu ein Vortrag von Dr. Bodo Unkelbach vom Zentrum für Seelische Gesundheit Marienheide. Im Anschluss spricht Gabriele Winter, Referentin für gemeinwesenorientierte Altenarbeit Diakonie RWL und Geschäftsführerin des Evangelischen Zentrums für Quartiersentwicklung, über das "Konzept der sorgenden Gemeinschaft" und geht der Frage nach, was zur Umsetzung nötig ist. Alle Interessierten, haupt- und ehrenamtlich im Bereich Tätige ebenso wie Menschen, die ihre Zukunft aktiv in die Hand nehmen möchten, sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Der Tag wird veranstaltet von: Diakonie Fachstelle Sucht – Suchthilfe OBK Nord, Jubilate Forum Lindlar, Gemeinde Lindlar, Altengerechte Quartierentwicklung, Quartierentwicklung Lindlar, Zentrum für Seelische Gesundheit Marienheide und dem Kuratorium Deutsche Altenhilfe. Die Teilnahme kostet inklusive Mittagsimbiss und Getränken 20 Euro.



