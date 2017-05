Gemeindeleben

Mit Kindern im Netz

Infovormittag für Eltern

15.05.2017, Köln (epk). Internet, Smartphones und Tablet gehören für Erwachsene zum Alltag. Kein Wunder, dass auch Kinder neugierig darauf sind und mitmachen wollen. Der Infovormittag in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln (FBS), Gelber Raum, Kartäuserwall 24 b, 50678 Köln, am Montag, 15. Mai, 10 Uhr bis 12.15 Uhr gibt eine Einführung, wie man mit Kindern die ersten Schritte im Netz macht, wie man digitale Medien in den Familienalltag integrieren kann und wie man sich und Kinder vor Risiken des Internets schützt. Eltern erfahren, wie sich ihr eigenes Medienverhalten auf das ihrer Kinder auswirkt. Darüber hinaus werden Beispiele für kinderfreundliche Online-Angebote und Apps vorgestellt. Die Teilnahme kostet 7 Euro. Während des Kurses wird eine Kinderbetreuung angeboten.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Tel. 0221/4744550

fbs@kirche-koeln.de

www.fbs-koeln.org