Gemeindeleben

Heimersdorf - Die "Neue Stadt"

Stadtteilführung mit Thomas van Nies

13.05.2017, Köln/Stadtteile (epk). Heimersdorf als erster Bauabschnitt für die linksrheinische Nordstadt von Köln überzeugt bis heute mit einem gelungenen städtebaulichen Konzept und hoher Wohnqualität. Charakteristisch für Heimersdorf ist seine Anlage nach dem so genannten "Redbourn-System" (Trennung von Durchgangs- und Anliegerverkehr, Verkehrs- und Fußgängerzonen). Es besticht mit lebenswerten halböffentlichen Räumen und zahlreichen komplett im Original erhaltenen Gebäudebeständen. Hier wird Köln mit anderen Augen erlebt: rund um den samstäglichen Wochenmarkt ist eine soziale Dimension des Bauens aus den 1960er Jahren zu sehen, welche die verkehrsfreie Fußgängerzone und Laubengänge in idealer Anordnung verbindet. Am Ende dieser Führung ist der Besuch eines Cafés mit Konditorei vorgesehen. Termin: Samstag, 13. Mai 2017, 15:00 Uhr. Kosten: 9,- Euro / 7,- Euro



Kontakt:

Treffpunkt: KVB-Haltestelle Heimersdorf

Ausgang Haselnusshof (Linie 15)

AntoniterCityTours

Info-Telefon: 0221 / 92 58 46 14

kontakt@antonitercitytours.de

http://www.antonitercitytours.de