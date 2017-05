Gemeindeleben

Ehrenamtstag im Kirchenkreis Köln-Nord

Ein Tag "rund um das reformatorische Lebensgefühl"

20.05.2017, Köln-Weiden (epk). Zu einem Tag "rund um das reformatorische Lebensgefühl" lädt der Evangelische Kirchenkreis Köln-Nord alle Ehrenamtlichen aus den Gemeinden am Samstag, 20. Mai, 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr in das Jochen-Klepper-Haus, Aachener Straße 1208, ein. Unter dem Motto "ich bin vergnügt, erlöst, befreit" können die Teilnehmenden in zwei von drei Workshops mitmachen. Musikalisch geht es im Workshop mit Kantor Thomas Frerichs zu: hier heißt es gemeinsam "vergnügt singen" mit Luther-Liedern in klassischer und moderner Form. Kommunikationstrainerin Bianca Grünert geht mit praktischen Übungen und Tipps unter dem Titel "erlöst aufstehen" der Frage nach, wie Mitarbeitende selbstbewusst und schlagfertig in Gemeinde, Kirche und Welt handeln können. "Befreit hinsehen - auf der Suche nach neuen reformatorischen Aha-Erlebnissen rund um die Schrift" ist der Titel der kreativen Bibelarbeit mit Pfarrer Dr. Martin Bock und Studierendenpfarrer Jörg Heimbach. Ein kabarettistischer Auftakt, Essen und Trinken und die Präsentation der Aktion "Unser Baum für Wittenberg und die Gemeinden Köln-Nord" runden den Tag ab. Kinderbetreuung wird angeboten. Um eine Anmeldung wird gebeten.





In drei Workshops gibt es Anstöße, wie durch einen bewussteren Umgang mit der Zeit in Beruf, Familie und Ehrenamt größere Zufriedenheit erreicht werden kann. "Die Zeit ist reif - wofür?" wird im ersten Workshop mit Günter A. Menne, Leiter des Amtes für Presse und Kommunikation und Coach, gefragt. Um die gesunde Balance von Aktivität und Muße geht es im Workshop von Sabine Steiniger-Bollmann, stellvertretende Leiterin der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln und Diplom-Sportlehrerin. Die Spiritualität im Kirchenjahr und im Alltag nimmt der Workshop mit Doris Dung, Diplom-Theologin und Exerzitienleiterin, in den Blick. Mittagessen, Buch- und Informationsstände runden den Tag ab. Eine Kinderbetreuung wird angeboten. Anmeldungen bis zum 17. März an den Kirchenkreis Köln-Nord erbeten.





Kontakt:

Kirchenkreis Köln-Nord

Myliusstraße 27

50823 Köln

Telefon 0221/569 598-11

E-Mail: suptur@kkk-nord.de





Kontakt:

Kontakt: Kirchenkreis Köln-Nord

Telefon 0221/8209051

Email: a.tierbach@gemeindeverband-nord.de