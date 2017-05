Gemeindeleben

Spontanchor Brauweiler tritt erstmals öffentlich auf

Gute Laune Konzert mit Gospels, Swing und Pop

21.05.2017, Frechen (epk). Seit über zehn Jahren probt der Spontanchor Brauweiler in der Evangelischen Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf. Vorgesungen hat er bisher in Gottesdiensten, auf Hochzeiten oder anderen Festen. Nun tritt der Chor erstmals mit einem "Gute-Laune-Konzert", am Sonntag, 21. Mai, 18 Uhr, in der ehemaligen Kirche Alt-Sankt-Ulrich, Ulrichstraße 110 in Frechen öffentlich auf. Unter der Leitung von Ute Krause werden moderne Gospels, Filmmusik, Swing und Popsongs gesungen. Das Konzert dauert 70 Minuten. Der Eintritt ist frei.















Kontakt:

Evangelische Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf

Ute Krause

Telefon 02234/700388

ute.krause@netcologne.de

www.ev-christusgemeinde.de