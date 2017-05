Gemeindeleben

„Die Bibel auf einem Bierdeckel“

30.442 Verse in drei Sätzen

21.05.2017, Köln/Weiden (epk). „Die Bibel auf einem Bierdeckel“ - Zu diesem Thema feiert die Ev. Gemeinde Weiden/Lövenich am Sonntag, den 21. Mai 2017, um 18.00 Uhr einen Abendgottesdienst. Musikalisch wird der Gottesdienst mitgestaltet von dem Kirchentagskomponisten Wolfgang Schulz-Pagel. Sein Lied „Du siehst mich“ ist jetzt aktuell ins Liederbuch des Ev. Kirchentages aufgenommen worden, der Ende Mai in Berlin und Wittenberg stattfindet. Das Lied wird auch im Abendgottesdienst vorkommen.

Die inhaltliche Gestaltung verantworten Pfr. Wolfram Behmenburg und Prädikantenanwärter Walter Hoischen, der dabei auch von konkreten Erfahrungen mit einem Bibel-Bierdeckel in Kölner Kneipen berichten wird.



Evangelische Kirche Weiden / Gemeindezentrum Jochen-Klepper-Haus, Aachener Straße 1208









Kontakt:

Pfarrer Wolfram Behmenburg

Telefon 02234/7 48 58