Gemeindeleben

Tag der Kinderchöre des Kirchenkreises Köln-Süd

Von fremden Ländern und Menschen

20.05.2017, Köln-Rodenkirchen (epk). In die Erlöserkirche Rodenkirchen, Sürther Straße 34, sind am Samstag, 20. Mai, Kinder aus verschiedenen Kinderchören des Kirchenkreises Köln-Süd eingeladen, in der Zeit von 9.30 Uhr bis 16 Uhr, unter dem Motto „Von fernen Ländern und Menschen“, zusammen zu singen, zu basteln und zu spielen. Mittags gibt es einen Imbiss. Alle Eltern sind herzlich eingeladen, zu einem Abschluss von 15.30 Uhr bis 16 Uhr dazu zu kommen. Die Teilnahme kostet 4 Euro. Die Anmeldung erfolgt per Email über Kantorin Barbara Mulack: kantorin@erloeserkirche-rodenkirchen.de



Kontakt:

Pfarrbüro der Evangelischen Kirchengemeinde Rodenkirchen

Telefon 0221/39 53 34

http://www.erloeserkirche-rodenkirchen.de/