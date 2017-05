Gemeindeleben

Neues Jahresprojekt Demokratie-TREFFER

Jugendhaus TREFFER wird zum U18-Wahllokal

05.05.2017, Köln-Buchheim (epk). Im Wahljahr 2017 setzt das Jugendhaus TREFFER in Köln-Buchheim mit dem Projekt „Demokratie-TREFFER“ einen zusätzlichen Schwerpunkt. Mit vielfältigen Aktivitäten werden Jugendliche eingeladen, sich mit Demokratie und Politik auseinanderzusetzen: zum Beispiel mit der wöchentlich wechselnden ‚Demokratiefrage der Woche‘, mit Tages-Ausflügen zum Landtag NRW und zum Europaparlament nach Brüssel, mit Filmen zu Demokratie-Themen sowie Beteiligungen am Jugendbirliktefest und an der Neugestaltung eines Buchheimer Bolzplatzes.

Vor der Landtagswahl wird das Jugendhaus TREFFER (in Kooperation mit dem Kölner Jugendring) zum U-18 Wahllokal: Am Freitag, 05. Mai, 14 bis 18 Uhr, können Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren aller Nationalitäten ihre Stimme für den NRW-Landtag abgeben. Wahlkabine und Wahlurne haben TREFFER-Jugendliche im Vorfeld selbst gebaut und das Foyer des Jugendhauses atmosphärisch in ein Wahllokal verwandelt.

Mit dem Projekt „Demokratie-TREFFER“ will das Jugendhaus TREFFER seinen jugendlichen Gästen Verständnis und Akzeptanz der freiheitlich demokratischen Grundordnung nahebringen und sie bei ihrer Entwicklung zu verantwortlichen und mündigen Bürgern unterstützen.











