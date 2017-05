Gemeindeleben

Zwischenruf: Bedingungsloses Grundeinkommen!

Einladung zum Politischen Nachtgebet in der Christuskirche am Stadtgarten

07.05.2017, Köln (epk). In der Reihe „Zwischenruf“ lädt die evangelischen Christuskirche am Stadtgarten ein. Der Eintritt ist frei. Der Titel dieses Politischen Nachtgebets lautet: „Bedingungsloses Grundeinkommen – Der richtige Weg zu einer gerechten Gesellschaft?“ Immer wieder wird das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) öffentlich diskutiert. Dieses Konzept sieht vor, dass jede Bürgerin und jeder Bürger monatlich eine staatliche Zuwendung erhält, die existenzsichernd ist und nicht zurückgezahlt werden muss. So wurden etwa in Namibia und unlängst in Finnland Versuche in dieser Richtung unternommen. Als Gäste sprechen Felix Coeln (Kölner Initiative Grundeinkommen e.V.) und Wilfried Neusel (Pfarrer, Experte für Namibia) und diskutieren mit den Besucherinnen und Besuchern. Gastgeber ist Christoph Rollbühler, Pfarrer der Christuskirche. Möglicher Diskussionsstoff liegt etwa in der Frage, ob das Konzept des BGE sinnvoll in der Praxis einer sich stark verändernden Arbeitswelt zu erproben ist? Ist das BGE der richtige Ansatz für eine sich stark verändernde Arbeitswelt und für eine gerechtere Gesellschaft?, lautet eine andere Frage.



Köln ist sehr eng mit der Geschichte des „Politischen Nachtgebets“, das 1968 an der Antoniterkirche seinen Anfang nahm, und mit dem Namen der Theologin Dorothee Sölle (1929-2003) verbunden. In der evangelischen Christuskirche am 2016 neu eingeweihten Dorothee-Sölle-Platz findet die Reihe „Zwischenruf – Politisches Nachtgebet“ einen stimmige und inspirierende Aktualisierung.



Evangelische Christuskirche Köln, Dorothee-Sölle-Platz 1





Kontakt:

Pfarrer Christoph Rollbühler

Telefon 0221/94 65 46 99

http://www.christuskirchekoeln.de