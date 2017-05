Gemeindeleben

"Die dunkle Seite der Reformation"

Vortrag und Diskussion in der Melanchthonkirche

18.05.2017, Köln-Zollstock (epk). Über "die dunkle Seite der Reformation" spricht Pfarrer Gerhard Johenneken am Donnerstag, 18. Mai, 20 Uhr im Foyer der Melanchthonkirche, Breniger Straße 18. Neben allen Stärken der Person und des Werkes Martin Luthers führt kein Weg vorbei an den problematischen Anteilen seines Wirkens. Was erklärt seine Ausfälle gegen Freund und Feind? Interessierte sind zur Diskussion eingeladen. Der Eintritt ist frei.





Kontakt:

Pfarrbüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Zollstock

Telefon 0221/93 64 36-10



http://www.melanchthonkirche.de