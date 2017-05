Gemeindeleben

Familienkonzert in Michaelshoven

Musikschüler spielen buntes Frühlingsprogramm

14.05.2017, Köln-Michaelshoven (epk). Die Musikschule Nadja Schubert ist am Muttertag, Sonntag, 14. Mai, 16 Uhr, mit einem abwechslungsreichen Programm zu Gast in der Diakonie Michaelshoven. Die Schülerinnen und Schüler, von Anfängern bis zu Preisträgern des Wettbewerbs „Jugend musiziert“, präsentieren in der Erzengel-Michael-kirche, Pfarrer-te-Reh-Straße 7 unterschiedliche Instrumente und bieten ein buntes Frühlingsprogramm aus verschiedenen Klängen und Stilen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.









Kontakt:

Diakonie Michaelshoven e.V.

Telefon 0221/9956-1154

Internet http://www.diakonie-michaelshoven.de