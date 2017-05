Musikalische Reise durch die Reformation

Familiengottesdienst in der Jubilate-Kirche

14.05.2017, Lindlar (epk). "Hier stehe ich, ich kann nicht anders" - so lautet der Titel einer musikalischen Reise durch die Reformation. Aufgeführt wird das Stück für Kinder im Familiengottesdienst am Sonntag, 14. Mai, 10.30 Uhr in der evangelischen Jubilate-Kirche, Auf dem Korb, Lindlar.





Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Lindlar

Telefon 02266/52 76



http://www.ev-kirche-lindlar.de