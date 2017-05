Gemeindeleben

Benefizkonzert für Flüchtlinge

Orchester "Südstadttango" tritt in der Lutherkirche auf

24.05.2017, Köln (epk). Zu einem Benefizkonzert mit dem Orchester "Südstadttango" lädt der Verein Südstadtleben e.V. am Freitag, 19. Mai, 20 Uhr in die Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 2-4 ein. Unter der Leitung von Stephan Langenberg spielen die Musiker Tango Argentino und bringen damit einen Hauch Buenos Aires in die Kölner Südstadt. Pfarrer Hans Mörtter gibt zur Einführung Informationen zum Thema.









Kontakt:

Pfarrer Hans Mörtter

Telefon 0221/38 44 63

Internet www.lutherkirche-koeln.de