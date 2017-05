Gemeindeleben

"500 Jahre Reformation in Köln und Region"

Wanderausstellung zu Gast in Zollstock

19.05.2017, Köln-Zollstock (epk). Die Wanderausstellung "500 Jahre Reformation in Köln und Region - von den Anfängen bis in die Gegenwart" ist von Freitag, 19. Mai bis Freitag, 26. Mai in Zollstock in der evangelischen Melanchthonkirche, Breniger Straße 18, zu Gast. Die mobile Ausstellung umfasst insgesamt 14 Roll-Up-Tafeln.



Kontakt:

Pfarrbüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Zollstock

Telefon 0221/93 64 36-10



http://www.melanchthonkirche.de