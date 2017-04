Gemeindeleben

Die Internationale Jugendbegegnungsstätte Kreisau in Polen

Ein Informationsabend der Melanchthon-Akademie

04.05.2017, Köln-Innenstadt (epk). Am Donnerstag, 2. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr, bietet die Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, eine Informationsveranstaltung zur Internationalen Jugendbegegnungsstätte Kreisau in Polen an. Seit 1998 ist das frühere Gut der Adelsfamilie von Moltke eine Begegnungsstätte für junge Menschen aus West- und Osteuropa. Hier fanden einst die Treffen der Widerstandsgruppe "Kreisauer Kreis" gegen die NS-Herrschaft statt. Nach der Begrüßung gibt es Informationen über die Begegnungsstätte und Möglichkeiten, nach Kreisau zu reisen. Eine Gesprächsrunde mit Religionslehrern und Berufsschülern dient dem Austausch. Joachim Ziefle moderiert die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei; eine Anmeldung ist erwünscht unter anmeldung@melanchthon-akademie.de





Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 03-0

Internet www.melanchthon-akademie.de