Gemeindeleben

Studio Eck lädt zur Jahreshauptversammlung ein

Im öffentlichen Teil: Thema "Fake News"

02.05.2017, Köln-Innenstadt (epk). Am Dienstag, 2. Mai, von 19 bis 20 Uhr, lädt der Förderverein Studio Eck e.V. zum öffentlichen Teil der Jahreshauptversammlung ein. Peter Bandermann, Redakteur der Ruhr Nachrichten Dortmund referiert zum Thema "Fake News: Die Suche nach der Wahrheit in einer digitalisierten Welt". Im Anschluss lädt der Verein zu Gesprächen bei einem Imbiss ein. Die Veranstaltung findet in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, ein. Der Eintritt ist frei; eine Anmeldung wird erbeten.







Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Kontakt: Frau Solbach

Telefon 0221/93 18 03-22

solbach@melanchthon-akademie.de

www.melanchthon-akademie.de