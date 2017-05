Gemeindeleben

Jüdische Kultur in der Ehrenfelder Friedenskirche

Mit Vortrag und Konzert

11.05.2017, Köln-Ehrenfeld (epk). Vor etwa 1000 Jahren entstand am Rhein die Kultur der Juden von Aschkenas, die ihre Wurzeln in den SchUM-Gemeinden Speyer, Worms und Mainz hatte. Die aschkenasische Kultur zeichnet einen intensiven Austausch mit ihrem christlichen Umfeld aus. Die Kölner Historikern Dr. Ursula Reuter gibt am Donnerstag, 11. Mai, 19.30 Uhr, in der Friedenskirche, Rothehausstraße 54a Einblicke in diese besondere Kultur. Das Ensemble "Laudino" mit Martina Binnig (Renaissancetraversflöte und Violine) und Yuval Dvoran (Laute) spielen dazu Madrigale aus dem 16. Jahrhundert.



