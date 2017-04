Gemeindeleben

Frauen der Reformation im "Zeit für Dich"-Frauengottesdienst

Superintendentin Andrea Vogel predigt in der Auferstehungskirche

14.05.2017, Köln-Buchforst (epk). "Gelebter Glaube: Frauen der Reformation – Was glauben wir heute?" lautet das Thema des Frauengottesdienstes am Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr, in der Auferstehungskirche in Buchforst, Kopernikusstraße 34, unter der Leitung von Superintendentin Andrea Vogel. Ausgehend vom Beispiel der Wibrandis Rosenblatt, u.a. Ehefrau dreier Reformatoren, steht die Frage, was Frauen heute – immer noch oder im Gegensatz zu früher – hoffen und glauben, im Mittelpunkt der Predigt. Im Anschluss wird herzlich eingeladen zu Getränken, Snacks und weiterem Austausch.







Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Buchforst-Buchheim

Telefon 0221/69 18 88

http://www.ekibubu.de