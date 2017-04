Gemeindeleben

Frauen der Reformation in der Christuskirche in Zieverich

Gottesdienst mit dem Thema "Margarethe Blarer"

14.05.2017, Bergheim-Zieverich (epk). Am Reformationssonntag, 14. Mai, 9.30 Uhr, findet in der Christuskirche in Zieverich, Aachener Straße 1, ein besonderer Gottesdienst statt. Dieser steht im Zeichen der Reformatorin Margarethe Blarer, die 1494 in Konstanz geboren wurde. Die Ratsherrentochter unterstützte zusammen mit ihren Brüdern die Reformation in der Konzilstadt Konstanz.





