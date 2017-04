Gemeindeleben

"Aufstehen gegen Stammtischparolen"

Kirchliche Hochschulgemeinden laden zur Diskussion ein

11.05.2017, Köln-Lindenthal (epk). Die kirchlichen Hochschulgemeinden ESG und KHG zusammen mit dem AStA der Universität Köln laden zu einem Abend mit dem Titel "Aufstehen gegen Stammtischparolen. Was ist falsch an der AfD?" am Donnerstag, 11. Mai, 18 Uhr in den Hörsaal A2, Hörsaalgebäude, Universitätsstraße 35. Der Autor des im März erschienen Buches "Was will die AfD - Eine Partei verändert Deutschland", Justus Bender, referiert zum Thema und steht anschließend zur Diskussion zur Verfügung.

esg - Evangelische Studierendengemeinde an den Hochschulen in Köln, Bachemer Straße 27





esg - Evangelische Studierendengemeinde an den Hochschulen in Köln

