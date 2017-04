Gemeindeleben

"500 Jahre Reformation in Köln und Region"

Ausstellung in der Evangelischen Kirchengemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath

04.05.2017, Rösrath (epk). Die Wanderausstellung "500 Jahre Reformation in Köln und Region" kann von Freitag, 28. April bis Donnerstag, 4. Mai in der Evangelischen Versöhnungskirche Rösrath, Hauptstraße 16, betrachtet werden. Auf 14 mannshohen Tafeln wird die Geschichte der Protestanten in Köln, dem Rheinisch-bergischen Kreis und dem Rhein-Erft-Kreis dokumentiert. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind täglich von 13 Uhr bis 18 Uhr, am Sonntag, 30. April und Montag, 1. Mai bereits ab 10.30 Uhr



Kontakt:

Gemeindeamt Forsbach Evangelische Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath

Telefon 02205/22 43



http://www.evkirche-roesrath.de/