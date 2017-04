Gemeindeleben

Wanderausstellung in der Evangelischen Kirchengemeinde Lechenich

"500 Jahre Reformation in Köln und Region"

12.05.2017, Lechenich (epk). Die Wanderausstellung "500 Jahre Reformation in Köln und Region - von den Anfängen bis zur Gegenwart" ist von Freitag, 12. Mai bis Donnerstag, 18. Mai in der evangelischen Kirche der Versöhnung, An der Vogelrute 8, zu sehen. Begleitend zur Ausstellung lädt die Gemeinde zu zwei Vorträgen in das Gemeindezentrum ein. Am Freitag, 12. Mai, 19.30 Uhr referiert Pfarrer Dr. Rainer Fischer zum Thema " Warum Luther sich beim Bibellesen wie neugeboren fühlte - und wie wir neue Erfahrungen mit der Bibel machen können". Pfarrer Dr. Martin Bock spricht am Dienstag, 16. Mai, 19.30 Uhr über "Martin Luther, der Gottsucher. Ökumenische Annäherungen und Interventionen zum Reformationsjahr 2017".





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Lechenich

Telefon 02235/68 03 59



http://www.kirche-lechenich.de