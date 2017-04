Gemeindeleben

Erste Schritte ins Internet

Begegnungsstätte unterstützt Seniorinnen und Senioren

28.04.2017, Bergisch Gladbach (epk). Seniorinnen und Senioren die noch keine Erfahrungen mit der Nutzung des Internets haben, können am Freitag, 28. April und Dienstag, 2. Mai in der Zeit von 9 bis 12 Uhr, unter Anleitung, erste Schritte wagen. Treffpunkt ist das Senioren-Internet-Café in der Evangelischen Begegnungsstätte Bergisch Gladbach, August-Kierspel-Str. 96. Die Teilnahme kostet pro angefangener Stunde 1 Euro.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bergisch Gladbach

Telefon 02202/ 56011

www.kirche-bergischgladbach.de