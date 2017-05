Väter und Kinder feiern gemeinsam

Großer Rummel rund um die Friedenskirche

24.05.2017, Köln-Worringen (epk). Am Vorabend des "Vatertages" treffen sich Kinder und Väter zu einem Fest an der Friedenskirche Worringen, Hackenbroicher Straße 59. Am Mittwoch, 24. Mai, wird ab 18 Uhr gegrillt, Fußball gespielt, auf der Hüpfburg getobt und Stockbrot gebacken.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Worringen

Telefon 0221/78 23 38.

http://www.friedenskirche-worringen.de