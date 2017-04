Gemeindeleben

Besuch des Gutenberg-Museums

Kirchenkreis organisiert Fahrt nach Mainz

21.04.2017, Köln (epk). Die Evangelische Kirchenkreis Köln-Süd bietet seinen Gemeinden am Samstag, 6. MaI; eine Fahrt zum Gutenberg-Museum nach Mainz an. Dabei wird es auch Gelegenheit geben, die Chagall-Fenster in der Kirche St. Stephan zu besichtigen. Die Fahrt steht im Zeichen des Reformationsjubiläums. Luther war nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil seine Schriften in Zeiten des neu erfundenen Buchdrucks erschienen. Anmeldungen für die Fahrt werden bis zum 21. April im Büro des Kirchenkreises entgegen genommen. Die Teilnahme kostet 35 Euro.



Kontakt:

Kristin Beringhoff

Telefon 02232/15 10 142. http://www.kkk-sued.de