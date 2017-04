Gemeindeleben

Projektchor für Gottesdienst an Pfingssonntag

Gesungen werden Gospel, populäre Kirchenlieder und neue Lieder

02.05.2017, Frechen (epk). Ein Projektchor wird am Pfingstsonntag, 4. Juni, im Gottesdienst in der evangelischen Kirche Frechen, Hauptstraße 209. singen. Für diesen Chor werden Sängerinnen und Sänger gesucht. Gesungen werden Gospel, populäre Kirchenlieder und neue Lieder. Zur ersten Probe trifft man sich am Samstag, 6. Mai, 10 Uhr in der Kirche. Anmeldungen werden bis zum 2. Mai entgegen genommen.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Frechen

Telefon 02234/527 63. http://www.kirche-frechen.de