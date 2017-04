"Notfall am Kind"

Seminar im Evangelischen Krankenhaus Weyertal

06.05.2017, Köln-Lindenthal (epk). Ein Seminar "Notfall am Kind" bietet das Zentrum für Sport und Medizin am Evangelischen Krankenhaus Weyertal, Weyertal 78, am Samstag, 6. Mai, 9 Uhr. Behandelt werden die Themen Verschlucken, Verbrühen, Atemstille und Pseudokrupp-Anfälle.



Kontakt:

Evangelisches Krankenhaus Köln-Weyertal

Telefon 0221/47 92 340. www.evk-gesund.de