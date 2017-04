Gemeindeleben

Psalmen als Inspirationsquelle

Seminar im Gemeindezentrum am Vürfels

06.05.2017, Bensberg (epk). Wer einmal versuchen möchte, ob Psalmen als Inspirationsquelle für das eigene Schreiben diesen können, ist richtig in einem Seminar im Gemeindezentrum am Vürfels am Samstag, 6. Mai, 10 Uhr. "In Psalmen werden wir Worte finden und ihnen antworten, eigene Worte wagen und Brücken bauen", heißt es in der Einladung.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bensberg

Telefon 02204/5 22 84. http://www.kirche-bensberg.de